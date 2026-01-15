Afişi paylaşıldı

Boşanmış bir çiftin, kızları için yeniden mutlu bir aile rolü yapmasını konu alan 'Mutluyuz mu?', aile, ebeveynlik ve ilişkiler üzerine kahkaha dolu bir hikâye sunuyor. Yayınlanan afiş, filmin enerjik atmosferini yansıtırken büyük bir merak uyandırıyor.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda İlker Aksum ve Başak Parlak da yer alıyor. Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film yapımcılığında hayata geçirilen 'Mutluyuz mu?', 2023 yapımı 'Mutluyuz'un devamı niteliğini taşıyor.

'Ferhat' ile 'Aslı' karakterlerine hayat veren İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, geçmişle hesaplaşamamış, sürekli çatışan bir çifti canlandırırken; film, sahte mutluluk oyunu üzerinden bastırılmış duyguları, ebeveynlik krizlerini ve ilişki çıkmazlarını mizahla ele alıyor.

'Mutluyuz mu?', izleyicileri güldürürken aynı zamanda şu soruyu da gündeme getirecek; "Sevgi, birlikte kalmak mı yoksa doğru şekilde ayrılmak mı?"

Oyuncu kadrosunda; Damla Çolak, Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar’ın da yer aldığı, kahkaha fırtınası estirmesi beklenen 'Mutluyuz mu?', 30 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak.