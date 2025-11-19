Habertürk
        Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Hakimi kazandı! - Futbol Haberleri

        Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Hakimi kazandı!

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de aday olduğu Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü Achraf Hakimi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:17
        Afrika'da yılın futbolcusu Achraf Hakimi!
        Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

        Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre Hakimi, oylamada Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı.

        Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.

