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        Haberler Spor Futbol Afrika Uluslar Kupası Finali Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Afrika Uluslar Kupası Finali Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Afrika Uluslar Kupası final maçında turnuvaya ev sahipliği yapan Fildişi Sahili ile Nijerya karşılaşacak. Kıtanın en önemli futbol organizasyonu olarak kabul edilen turnuvada muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Afrika Uluslar Kupası Finali Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:12
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        1

        Afrika Uluslar Kupası şampiyonluk maçında Fildişi Sahili ile Nijerya kozlarını paylaşacak. Final maçı sonunda kazanan takım kupanın yanı sıra 7 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak. Peki Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        NİJERYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Nijerya - Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası final maçı 11 Şubat Pazar (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak.

        Alassane Ouattara Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TV8,5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Nijerya: Nwabali, Ajayi, Troost-Ekong, Bassey, Osayi Samuel, Onyeka, Iwobi, Aina, Simon, Osimhen, Lookman

        Fildişi Sahili: Fofana, Aurier, Kossounou, N'Dicka, Konan, Seri, Kessie, Pepe, S.Fofana, Gradel, Kouame

        3

        SÜPER LİG'DEN 7 OYUNCU FİNALDE!

        İki ülkenin kadrosunda Süper Lig takımlarından 7 futbolcu bulunuyor: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) Nijerya Milli Takımı ile, Nicolas Pepe (Trabzonspor), Max Gradel (Gaziantep FK) ve Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier.

        4

        EN ÇOK KUPAYI KAZANAN MISIR!

        Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.

        Öte yandan Kamerun'un 5, Gana'nın 4 kez kupayı müzesine götürdüğü turnuvada Nijerya 1980, 1994 ve 2013 yıllarında, Fildişi Sahili ise 1992 ve 2015 yıllarında şampiyonluk turu attı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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