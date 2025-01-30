Afyonkarahisar'da annesini öldüren genç ve arkadaşı tutuklandı
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen kadının oğlu ve oğlunun arkadaşı tutuklandı
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve oğlunun arkadaşı tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
AA'nın haberine göre; evde yaralı bulunan Sevgi E. (41) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sevgi E'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı.
POMPALI TÜFEĞİ BOŞ ARAZİYE ATTILAR
H.H.B'nin, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları belirlendi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. O.K. ve H.H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.