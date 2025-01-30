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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da annesini öldüren genç ve arkadaşı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da annesini öldüren genç ve arkadaşı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen kadının oğlu ve oğlunun arkadaşı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 01:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:20
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        Annesini öldüren genç ve arkadaşı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve oğlunun arkadaşı tutuklandı.

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

        AA'nın haberine göre; evde yaralı bulunan Sevgi E. (41) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sevgi E'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı.

        POMPALI TÜFEĞİ BOŞ ARAZİYE ATTILAR

        H.H.B'nin, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları belirlendi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. O.K. ve H.H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        #afyonkarahisar
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