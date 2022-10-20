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Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat iki kez saldırıya uğradı
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Ağrı'da dava sonrası darp edilen avukat, hastanede de saldırıya uğradı

Ağrı'da, Doğubayazıt Adliyesi'ndeki duruşma sonrası salondan çıkan avukat, karşı tarafın yakınları tarafından darp edilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan avukat, davalık olan kişiler tarafından burada da saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken Türkiye Barolar Birliği ve Ağrı Barosu, saldırıyı kınadı

Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat iki kez saldırıya uğradı
Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat iki kez saldırıya uğradı
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DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, adalet sarayında görülen bir davanın ardından salondan çıkan Avukat Kenan Narboğa, dava tarafı yakınlarınca darp edildi. Aldığı darbelerle yaralanan Avukat Narboğa, kaldırıldığı hastanede ikinci kez saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de arandığı öğrenildi. Ağrı Barosu tarafından yapılan açıklamayla saldırı kınandı.

Doğubayazıt'ta otomobil satışı nedeniyle mahkemelik olan taraflardan birini savunan Avukat Kenan Narboğa, Doğubayazıt Adalet Sarayı'nda görülen davadan sonra karşı tarafın saldırısına uğradı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada aldığı darbelerle yaralanan Narboğa, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürüldü. Narboğa, burada tedaviye alınırken davalık olan kişiler tarafından bir kez daha saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, burnunda kırık ve yüzünde darbelerden kaynaklı lezyonlar oluşan Narboğa'ya sağlık görevlileri müdahale etti.

Polis, saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, olayla ilgili kimlikleri belirlenen 3 kişinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KINAMA

Doğubayazıt'ta duruşma sonrası ve götürüldüğü hastanede saldırıya uğrayan Avukat Kenan Narboğa ile ilgili Türkiye Barolar Birliği ve Ağrı Barosundan kınama açıklaması yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, ilgili tüm kişi ve kuruluşları, her geçen gün artarak devam eden avukata yönelik şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya devam ediyor, meslektaşımıza ve Ağrı Barosu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

AĞRI BAROSU'NDEN AÇIKLAMA

Avukat Narboğa'ya yönelik yapılan saldırıyı haber aldıktan sonra Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Ağrı Barosu'na kayıtlı avukatlar, yaptıkları basın açıklaması ile saldırıyı kınadı.

Ağrı Barosu adına açıklama yapan Baro Başkanı Avukat Serdar Günakın, "Bugün baromuz avukatlarından Kenan Narboğa Doğubayazıt adliye sarayı içerisinde duruşma salonundan çıkarken dosyanın taraf yakınlarınca fiziki saldırıya uğramıştır. Bu saldırı sonucu avukatımızın burnu kırılmış yüzünde ve vücudunda lezyonlar oluşmuştur. Yaşanan saldırı sonucunda hastaneye giden meslektaşımız tedavi altında iken aynı olayla ilgili bu kez hastanede darp edilmiştir. Yapılan bu hain saldırı meslektaşımıza değil, mesleğimize de yapılmıştır. Özgür savunmaya müdahale nereden ve kimden gelirse gelsin Baro olarak karşılarında dimdik olacağımızı camiamızda gayet iyi bilmektedir. Bu davanın da takipçisi olacağımızı şimdiden bildiririz" dedi.

Günakın; bu türden saldırıların, avukata karşı yapılan eylemlerde failleri cesaretlendirmek, savunmanın direncini kırmaya yönelik olduğunu belirterek, "Gerek Avukatlık Kanunu madde 57 gerekse de TCK'nın (86,87) ilgili hükümleri gereğince adli makamların gerekli tüm yasal süreci uygulaması gerektiğini ve bunun takipçisi olacağımızı tekraren bildiririz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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