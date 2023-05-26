Deniz Akkaya "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



İfadesinin ardından adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapan Deniz Akkaya, konuyu siyasileştirenlere gönül koyduğunu belirterek "Bu konunun herhangi siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Beni siyasi görüşümün karşısında olan da, yanında olan da bu konuyla ilgili çok enteresan haberler yaptı. Bu konuyu herkes biliyor. Sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor. İş adamları bu konuyu konuşuyor, Kıbrıs kumarhanelerinde zaten dilden dile yayılmış. Hiç pişman değilim ama ülkemizde 'Adam sendecilik, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' konsepti içerisinde. Bunu benden başka kimse söylemezdi" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılığın siyasi kimliği olmadığını ifade eden Deniz Akkaya, mağdurlar arasında 125 bin dolarını kaptıran çok popüler bir oyuncu olduğunu ve kendisi bunu yazınca tahsilat yapıldığını iddia etti. Akkaya, "Çok insan daha ağır şeyler söyledi. Ama sıkıntı yok, ben vatandaş olarak gereğini yaptım, bu adama para teslim etmeyin" dedi.