Galatasaray'da büyük umutlarla gelen ama sakatlık nedeniyle verimli olamayan Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. Kolombiyalı oyuncunun transferinde rol alan Bulut şunları söyledi:

"Falcao, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedi. Ateşli taraftarların önüne çıkmayı çok istedi. Falcao, sağlık kontrolünden geçti. 2-3 maç oynadı. Sonra ağrıları başladı. Bu gayet normal bir şey. Kendisi çok üzgün çünkü beklentilerle buraya geldi. Burada çok mutlu, çok çabuk dönmek istiyor. Günde 6-7 saat antrenman yapıyor. Ben inanıyorum çok kısa sürede dönecek.

Monaco'da 1 sene daha sözleşmesi vardı. Alacağı para buradan daha fazladır. Para için buraya gelmedi. Para istese Çin'e ya da Amerika'ya giderdi."