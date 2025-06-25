Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya!
Milli güreşçi Ahmet Duman, Almanya'da altın madalya kazandı
Giriş: 25.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:41
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Warendorf kentindeki organizasyonda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Ahmet Duman, tüm müsabakalarını kazanarak şampiyon oldu.
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