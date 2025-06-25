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        Haberler Spor Diğer Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya! - Diğer Haberleri

        Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya!

        Milli güreşçi Ahmet Duman, Almanya'da altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:41
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        Ahmet Duman'dan Almanya'da altın madalya!
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        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Warendorf kentindeki organizasyonda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Ahmet Duman, tüm müsabakalarını kazanarak şampiyon oldu.

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