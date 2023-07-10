Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar: TFF, Arda Güler, transfer, Burak Yılmaz...

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"BURAK YILMAZ'A KIZDIM AMA..." "Burak özünde Beşiktaşlı olan bir kardeşimiz. Benim kızdığım, gönül koyduğum bir iki maç vardı. O defterleri artık kapattık. Bize verdikleri çok fazla. O bizim çocuğumuz. Yanıma geldi, uzun uzun konuştuk. Şu anda gerçekten kendisinde çok büyük hırs görüyorum. Belki de yarın öbür gün milli takıma hoca olacak. O da bizde olsun."

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ARDA GÜLER YORUMU "Arda Güler ile gurur duyuyorum. Biz de Beşiktaş olarak geçen sene 3 tane genç çocuğumuzu Avrupa'ya verdik. Zamanı mı diye tartışıldı. Ben o 3 çocuğumuzun gitmemesi için çok mücadele ettim. Tahmin ediyorum ki Ali Koç da Arda'nın gitmemesi için mücadele etmiştir. Aileleri ve menajerleri, bu çocukları para makinesi olarak görüyorlar. Arda'nın bu tür hesapları yapacak bir mental yapısı yok tabii ki. Dolayısıyla onun yerine yapan birileri var."