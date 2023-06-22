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Ahmet Nur Çebi'den olay gönderme: "Bir kulübe yarıyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin olağan seçimli genel kurul toplantısının ardından açıklama yaparken yabancı kuralına getirilen yeni değişiklikle ilgili olarak Galatasaray'a göndermede bulundu

Ahmet Nur Çebi'den olay gönderme:
HABERTURK.COM / AA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kuruluna katıldı. Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, TFF'nin yabancı kuralındaki değişikliği sonrası da Galatasaray'a gönderme yaptı.

Geçen sezona dair değerlendirmede bulunan Çebi, "Geçen sene 'Ligi bitirtmem' diyenler, şimdi de Lale Orta gitsin, şu gelsin, bu gelsin... Her sefer Federasyon'a bir şey mi yaptırmak zorundasınız? Çıkıp bileğinizin hakkıyla bir kupa almak çok mu zor geliyor? Bunlar beni üzüyor. Belki de bileğinizin hakkıyla alıyorsunuz ama bu konuşma ve tavırlarnızla insanların kafasında problem bırakıyorsunuz" dedi.

"BİR KULÜBE YARIYOR"

Yabancı kuralındaki değişikliğe yönelik soruyu da yanıtlayan Çebi, "Yeni öğrendim. Yine bir oyuncu kuralı getirilmiş. Mavi kartı olan bir oyuncu oynayabilir. Bakıyorum, bu bir kulübe yarıyor. Önemli değil adını vermeyeceğim. Bir kulübe yarayan bir şey diğer kulüplere yaramıyorsa, bunu yapamazsınız. Bu bir tarafı kollanmak anlamına gelir. Bunlara dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"TFF BAŞKANLIĞINI HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİM"

Adının TFF Başkanlığıyla geçtiğine yönelik iddialar üzerine de konuşan Çebi "Ben federasyon başkanı seçimi için aday olmadım. Hiçbir zaman için şu anda federasyon başkanı olmak istemedim. Bir başka kişilerin burada seçime girmesi halinde kendisini destekleyebileceğimizi söyledim. Sanki ben 3-5 aydan beri federasyon başkanlığına hazırlanıyormuş, asla. Beşiktaş dururken benim federasyonla işim yok. İstediler, olmadım. Daha gerisiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Başka aday çıksa, onu denemeyi tercih edecektim." açıklamasında bulundu.

DURSUN ÖZBEK: YUSUF DEMİR TÜRK OĞLU TÜRK

Konuya ilişkin olarak TRT Spor'a açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in artık forma giyebileceğini belirtti. Geçen sezon kural nedeniyle Yusuf'un oynayamadığının altını çizen Özbek, "Yusuf Demir herhalde mavi kartla yerli statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. Yönetmeliğin bir maddesine göre, başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı." ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALINDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDİR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Ayrıca kulüpler, A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayıp, bu oyuncuyu tescil ettirerek A takım listesine yazdırabilecek.

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