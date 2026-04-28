Ahmet Selim Kul: Mehmet Ali Aydınlar çatı aday olmaya uygun bir isim!

Fenerbahçe'de merakla beklenen yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Galatasaray’a 3-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılırken seçim kararı da gündeme geldi.

Seçim kararının gündeme gelmesiyle birlikte kulübün eski yöneticisi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığını açıklamak için hazırlandığı belirtildi.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki seçim gündemini ve Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık iddiasını değerlendirdi.

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları:

"SADETTİN SARAN'IN ADAY OLMASINI BEKLEMİYORUM"

"Seçim kararı alınır değişir, kararlarda değişiklikler olabiliyor bayram da var önümüzde tarihleri düşündüğünüzde. Ben en ağırlıklı düşüncenin seçim kararı alınacağı şeklinde düşünüyorum. Seçim kararı alınırsa da Sadettin Saran’ın da aday olmasını beklemiyorum."

🎙️ @ahmetselimkul: Fenerbahçe’de şu anda en ağırlıklı düşünce, seçim kararı alınması. Değişiklik olmazsa, Sadettin Saran’ın da aday olmasını beklemiyorum. pic.twitter.com/XxVVpMjtCp — HT Spor (@HTSpor) April 28, 2026

"MEHMET ALİ AYDINLAR ÇATI ADAY OLMAYA UYGUN BİR İSİM"

" Mehmet Ali Aydınlar’la ilgili çıkan haberler de doğru gözüküyor. Ben de bu konuda bir teyit aldığımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'de seçim olursa, aday olacak. Fenerbahçe'de sorun şu yankı odasında yaşayan çok fazla insan var. Hayatı, çevresi sadece Fenerbahçelilerden ibaret olan kulüp çevresinde var olan ama TFF ve diğer kulüplerle iletişime girmemiş çok dar bir çevresi olan ama çevresi çok dar olmasına rağmen fikirlerini çok yüksek sesle dile getirip kulübü sürekli yanlışa iten çok fazla insan var. Mehmet Ali Aydınlar hep anlatılan "çatı aday" olmaya uygun bir isim. Ben kendisinin de destekleneceğini düşünüyorum farklı kesimler tarafından. Ali Şen döneminde muasip üye olarak görev yapan birinden bahsediyoruz. Şimdi adaylığını açıkladı hemen başka konular gündeme geldi. Bunlar Aydınlar'la ilgili konular değil Fenerbahçe'nin artık bakış açısını güncellemesi gereken konular. 3 Temmuz'la ilgili hemen akılalmaz ifadeler çıktı. Kendisi de adaylığını açıkladığında cevap verecektir mutlaka bu konulara. Para konusunda 45 milyon Euro ödeyeceğim dedi ödemedi diyorlar. Kulübün bile o kadar uzağındaki insanlar... Sayın Aziz Yıldırım gitti, kulübe maddi bir olanak sağladı. Sayın Ali Koç gitti, Fenerbahçe'nin istediği şartlarda Fenerbahçe'nin istediği şekilde şartlar sağladı. Mevcut yönetim gitti, onlara da sağlık sponsorluğu parasını peşin olarak verdi."