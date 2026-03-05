Ahmet Selim Kul: Tedesco ciddi bir hastalık yaşıyor!

4 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Tü... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen bir füze etkisiz hale getirildi, bunun sonucunda füze parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştü* ABD / İsrail - İran Savaşı'nda 5. gün: İsrail, Beyrut ve Tahran'a saldırılarına devam ederken İran, Hamaney'in veda töreninin ertelendiğini açıkladı* Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor* Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ederken; Fenerbahçe de Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor* Haluk Bilginer: 'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı Daha Az Göster