        Ahmet Selim Kul: Tedesco ciddi bir hastalık yaşıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Tedesco ciddi bir hastalık yaşıyor!

        Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında takımın başında yer alamamıştı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Tedesco'nun son durumuna dair konuştu.

        Giriş: 05.03.2026 - 12:08
        "Tedesco ciddi bir hastalık yaşıyor!"

        Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

        Geçirdiği hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK maçında takımın başında yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun son durumu HT Spor'da konuşuldu.

        Tedesco'nun hastalığına dair bilgiler aktaran Ahmet Selim Kul, şu ifadeleri kullandı:

        Dün tekrar sordum, "Gerçekten başka bir durum var da, maskeleniyor mu?" diye. Domenico Tedesco’nun eklem yerleri çok ağrıyor, ayakta zor duruyor. Ciddi bir hastalık yaşıyor. Gaziantep'te uçaktan indiğinde aprona zor gitmiş.

        4 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Tü...
