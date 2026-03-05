Ahmet Selim Kul: Tedesco ciddi bir hastalık yaşıyor!
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında takımın başında yer alamamıştı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Tedesco'nun son durumuna dair konuştu.
Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.
Geçirdiği hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK maçında takımın başında yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun son durumu HT Spor'da konuşuldu.
Tedesco'nun hastalığına dair bilgiler aktaran Ahmet Selim Kul, şu ifadeleri kullandı:
Dün tekrar sordum, "Gerçekten başka bir durum var da, maskeleniyor mu?" diye. Domenico Tedesco’nun eklem yerleri çok ağrıyor, ayakta zor duruyor. Ciddi bir hastalık yaşıyor. Gaziantep'te uçaktan indiğinde aprona zor gitmiş.
