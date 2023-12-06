Aile hayatından komik kareler
Ailemiz, hayatımızın en önemli parçasını oluşturur. Eğer eğlenceli bir aileniz varsa sadece şanslı olmakla kalmazsınız ayrıca devamlı eğlenir ve gülecek yeni şeyler bulursunuz.
“Bir arkadaşım buzdolabındaki her şeye pörtlek gözler taktı. Karısı kızamayacak kadar güldü."
“Eşim ve ben dün gece bir kostüm partisine gittik. Yerde yatanlar bizdik.”
"Neredeyse 10 yıl sonra ve 2 çocuktan sonra hâlâ uyuyor!”
“Annemle babam, son fotoğrafımı çektirdiğim yerde yürüyüşe çıktılar. Bununla geri döndüler...”
"Eşim çamaşır astı ve neredeyse kalp krizi geçiriyordum."
"Eşim ve ben az önce evliliğimizin onuncu yıldönümünü kutladık. İşte, birinci sınıftayız."
Sağdaki ben, soldaki eşim.
"Arkadaşım az önce karısından doğuma başlayacağını söyleyen bir telefon aldı."
“1993 yılında annemle babama yatakta kahvaltı hazırlamaya çalıştım.”
"Kardeşim ve nişanlısı, nişan fotoğraflarını yeni geri aldılar."