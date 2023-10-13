Aile ve Gençlik Bankası'nın TBMM gündemine gelmesi bekleniyor! Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?
Aile ve Gençlik Bankasındaki son durum, Meclis'in 1 Ekim itibarıyla 28. Dönem 2. yasama yılının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Kabine Toplantısı sonrasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması için TBMM'ye kanun teklifi sunulacağını ifade etti. İşte Aile ve Gençlik Bankası hakkında merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Kabine Toplantısı'nın ardından Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ve vergisiz telefon gibi düzenlemelerin ödemeleri kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek. İşte Aile ve Gençlik Bankası açılış tarihine ilişkin detaylar...
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU MU?
Evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ve vergisiz telefon gibi düzenlemelerin kaynağı olarak belirtilen Aile ve Gençlik Bankası henüz kurulmadı.
"YAKINDA MECLİSE SUNUYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Cumhur İttifakı olarak, Aile ve Gençlik bankasının kurulması için kanun teklifini yakında Meclis'e sunuyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI NE ZAMAN KURULACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Aile ve Gençlik Bankasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız." açıklamalarında bulundu.
"YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNUYORUZ"
Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçireceklerini, sonrasında da yaygınlaştıracaklarını ifade eden Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül’de gerçekleştirdiği konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakında kanun teklifini Meclise sunacaklarını açıkladı. Erdoğan, proje kapsamının şimdilik daraltıldığını ve yalnızca pilot bölge olarak seçilen deprem bölgelerinde uygulanacağını dile getirdi. Açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.