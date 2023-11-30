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        Haberler Gündem Aile ve Gençlik Fonu başvuru 2023 | Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır?

        Aile ve Gençlik Fonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Gençlik fonu başvurusunun internet üzerinden yapılacağı açıklandı. Bu noktada "Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:00
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        Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak. Peki, Aile ve Gençik Fonu başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        AİLE VE GENÇLİK FONU RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

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        Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

        Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

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        AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

        Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

        Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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