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"Şuraya küçük mutlu bir ağaç çizelim" cümlesi aklınıza kimi getirir? Elbette ressam Bob Ross'u!
İşte sadece 52 yaşında hayatını kaybetmesine rağmen hayranlarının resimleriyle yaşatmaya devam ettiği Ross'un pek çok bilinmeyeni var.
Televizyon ekranından evimize huzur dolduran Bob Ross 1942 yılında dünyaya geldi. Ross 18 yaşında Hava Kuvvetleri'ne girdi. 20 yıl boyunca görev yaptı.
Hatta Hava Kuvvetleri'nde o kadar bağırdıktan sonra emekliliğinde bağırmamaya adeta yemin etti.
Ross'un saçları aslında kıvırcık değildi! Dümdüz olan saçlarına, kuaföre gitmeye üşendiği için perma yaptırıyordu. Ancak kanser tedavisi gördükten sonra saçları dökülmeye başladı. O da peruk kullanarak çözüm buldu.
Ross, tam bir hayvan severdi, hatta programın çekildiği Indiana'da hayvan kurtarma servisi kurmuştu.
Bob Ross, resim tekniğini bir başka televizyon programcısı William Alexander'dan öğrendi.
Ünlü ressam tablolarının çoğunluğunu bağışlardı. Ross'un yaptığı televizyon programından da hiç para almadığı biliniyor.
Marangoz olan babasının atölyesinde vakit geçiren Bob Ross, lisedeyken okulu bırakıp babasına çıraklık yapmaya başladı. Ancak atölyede yaşadığı bir kaza sonucu sol işaret parmağının ucunu kaybetti.
Dikkatlice bakarsanız paletini tutarken parmağını sakladığını görebilirsiniz.
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