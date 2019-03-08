Paylaşım ekonomisinin önde gelen oyuncularından online oda/ev kiralama ve rezervasyon servisi Airbnb, otel rezervasyon uygulaması HotelTonight‘ı satın aldı.
Halka arz hazırlığı yapan Airbnb, bu satın alma adımıyla ev kiralamanın ardından otel rezervasyon işine de doğrudan girmiş oldu.
Anlaşmanın şartları hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, konuya yakın kaynakların New York Times’a verdiğini bilgiye göre Airbnb bu satın alma için HotelTonight'ın son değerleme tutarı olan 465 milyon dolarlık bir ödemeyi gözden çıkardı.
EN BÜYÜK SATIN ALMASI
Bu tutar, 2008 yılında San Francisco’da kurulan Airbnb’nin tarihindeki en büyük satın alma olarak kayıtla geçti. Şirket son 11 yılda 20 satın almaya imza atmıştı.
Bu yıl içinde ABD’de borsaya açılmaya hazırlanan Airbnb, şu ana kadar 15 turda toplam 4.4 milyar dolarlık yatırım çekti. Son yapılan yatırım sonrası Airbnb’nin değeri de 38 milyar dolara ulaşmıştı.
Satın alma sonrası HotelTonight’ın kurucu ortağı ve CEO’su Sam Shank Airbnb’nin evlerden sorumlu başkanı Greg Greeley’nin alt kademesinde yer alacağı belirtildi.
2010 yılında kurulan HotelTonight, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ile Asya-Pasifik pazarlarında özellikle iş seyahtlerine yönelik olarak son dakika otel rezervasyonları üzerine odaklanıyor.
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