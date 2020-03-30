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Koronavirüs salgını mücadelede girişim ekosistemi de elini taşın altına koymaya başladı. Kişilerin evlerini kiraya vermelerine olanak sağlayan ABD merkezli girişim Airbnb de, İngiltere'deki sağlık çalışanlarının konaklaması için ücretsiz oda sağlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda ülkede bin 500 noktada ülkedeki sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama sağlanacak.

Daha önce İtalya ve Fransa'da da benzer adımlar atan Airbnb, dünya çapında 100 bin adreste sağlık personellerine ücretsiz konaklama sağlamayı hedefliyor.

PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİ DURDURDU

Tasarruf tedbirleri kapsamında tüm pazarlama aktivitelerini iptal eden Airbnb, turizmdeki küresel düşüsün etkisiyle işlerinin aksamaması için üst düzey yöneticilerine yapılan ödemelerde kesintiye gitmeye seçeneğini de masaya almış durumda.

Böylece yılda 80 milyon doları kasasında tutmayı hedefleyen şirketin, kurucuları da dahil olmak üzere üst yönetimin maaşlarında yüzde 50 kesintiye gideceği konuşuluyor.

Girişimin en yoğun olarak kullanıldığı kentlerde karantina olması ve ülkeler arası seyahat yasaklarının şirketin günlük kiralama sayılarını durma noktasına getirdiği belirtiliyor.

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