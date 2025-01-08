AJet'ten indirimli yurt dışı bileti kampanyası

Londra'dan Dubai'ye, Berlin'den Kahire'ye, Paris'ten Viyana'ya geniş coğrafyada 54 noktaya seferleri bulunan AJet'in 8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletleri 3 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

73 bin indirimli bilet satışta

Kampanya kapsamında 9 euro artı vergiler başlayan fiyatlarla 73 bin koltuk satışı yapılacak. Ayrıca; 9 dolar fark ile 'EcoJet Paket'ten, 32 dolar fark ile ise ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan 'Flex Paket'ten yararlanılabilecek.