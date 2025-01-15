AJet'ten indirimli yurt içi bileti kampanyası

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin koltuğun satışı yapılacak.

15-16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.