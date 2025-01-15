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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten indirimli yurt içi bileti kampanyası - İş-Yaşam Haberleri

        AJet'ten indirimli yurt içi bileti kampanyası

        AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli 111 bin indirimli bileti 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:20
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        AJet'ten indirimli yurt içi bileti kampanyası
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        AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin koltuğun satışı yapılacak.

        15-16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.

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