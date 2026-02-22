Canlı
        AJeti'n İstanbul-Rotterdam seferleri başladı - İş-Yaşam Haberleri

        AJeti'n İstanbul-Rotterdam seferleri başladı

        AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Hollanda'nın Rotterdam kentine seferleri bugün düzenlenen ilk uçuşla başladı.

        Giriş: 22.02.2026 - 17:53
        AJeti'n İstanbul-Rotterdam seferleri başladı

        AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin Amsterdamın ardından Hollandadaki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu.

        Sabiha Gökçen Havalimanından bugün kalkan AJet uçağı, Rotterdam The Hauge Havalimanında havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.

        Burada yapılan törene, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

        AJet, İstanbuldan Rotterdama pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

