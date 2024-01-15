Gözler AK Parti'de: 48 ilin adayı açıklanacak! Aday tanıtım toplantısı hangi tarihe ertelendi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü düzenleyeceği aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. ATO Congressium'da yapılması planlanan AK Parti aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları duyurulacak. İşte 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri AK Parti aday tanıtım toplantısı tarihi hakkında merak edilenler...
AK Parti Belediye Başkan adayları açıklanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum olurken 17'si büyükşehir olmak üzere 48 aday ise tanıtım toplantısında duyurulacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Ocak Pazar günü ATO Congresium'da gerçekleştirilmesi planlanan aday tanıtım toplantısının şehitler nedeniyle ertelendiğini açıkladı. İşte AK Parti belediye başkan adaylarının açıklanacağı aday tanıtım toplantısının tarihine ilişkin detaylar...
AK PARTİ'NİN 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.
Kamuoyunun en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un ismi ilan edildi.
Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Ordu, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Giresun, Isparta, Rize, Tokat ve Yalova olmak üzere 15 ilin mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
Programda açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 28. dönem AK Parti milletvekili olarak TBMM'de görevini sürdürüyor.
10 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.
Çanakkale ve Edirne'ye kadın aday
Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu ile Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, kadın adaylar olarak ön plana çıktı.
İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi dikkati çekti.
Açıklanan adaylar arasında 1980 doğumlu Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları en genç, 1949 doğumlu Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler en yaşlı aday olarak listede yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum
Ankara'da 1976 yılında doğan Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da "Kentsel dönüşüm" alanında tamamladı.
AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor.