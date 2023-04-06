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Haberler Gündem 3. Sayfa AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'a darp: 5 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler
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AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'ı darp eden 2'si muhtar 5 şüpheli tutuklandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddia edilen 2'si muhtar 5 şüpheli tutuklandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'a darp: 5 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler
DHA

Çorum'da, 29 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Valilik yanındaki otoparktaki aracına doğru giden AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp darp edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Günay, kendisini darbeden Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz'dan şikâyetçi oldu. Murat Günay ifadesinde olaya ilişkin şunları söyledi:

"Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 500'er TL'lik alışveriş yardım kartları genel merkezimiz tarafından İI Başkanlığımıza gönderildi. İl teşkilatımız da tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitini ve dağıtımını, hassasiyetle ve hakkaniyetle yürütmek için çalışma yaptı.

KAYITSIZ ŞARTSIZ VERMEMİ İSTEDİ

Zeki Oral, bu yardım kartlarından haberdar olmuş ve ben bir cenazeye katıldığım gün, beni telefonla aradı. 200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi, adeta emredercesine istedi. Ben de bu sözlerine karşılık kendisine ihtiyaç sahiplerinin dağıtım listesini getirdiğinde kendisine bir miktar kart verebileceğimi söyledim.

ARAÇLA BENİM ÖNÜMÜ KESİP DARP ETTİLER

Sonra bana bağırarak, 'Bu kartları bana mecbur vereceksin, vermezsen ben sana yapacağımı biliyorum. Sen İl Başkanı olunca erkekleştin, ben sana göstereceğim, sen kim oluyorsun, bana milletvekilleri bile kafa tutamıyor, telefonu kapat' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu.

Olay günü de araçla benim önümü kesip darp ettiler. Köy muhtarı olan Saffet Erdemli ve Ünal Bozok bana defalarca vurdu. Hikmet Tıknaz ışıklı bir kamerayla olanları görüntüledi. Şikâyetçiyim" dedi.

POLİS, DÜN 5 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından polis, dün 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece adliyeye sevk edilen Zeki Oral, Ünal Bozok, Saffet Erdemli, Hikmet Tıknaz ve Fatih Yılmaz çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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