AK Parti’de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye ulaşılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra Genel Merkez’den yetkililer de ziyaretlere katılıyor.

ÜYELER ZİYARET EDİLİYOR

Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilat ile vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor: “AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye’nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.”