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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'den üyelere ziyaret: 11 milyon 543 bin üye ziyaret edilecek | Son dakika haberleri

        AK Parti'den üyelere ziyaret: 11 milyon 543 bin üye ziyaret edilecek

        AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez Genel Merkez düzeyinde bir organizasyona dönüştü. Parti yetkilileri, 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret edecek. Üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        AK Parti'den üyelere ziyaret

        AK Parti’de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye ulaşılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra Genel Merkez’den yetkililer de ziyaretlere katılıyor.

        ÜYELER ZİYARET EDİLİYOR

        Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilat ile vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

        Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor: “AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye’nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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