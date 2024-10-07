AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca Eğri Çay Parkında düzenlenen sünnet şöleninde 500 çocuk sünnet ettirildi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'de sünnet şöleni programı düzenlediklerini ve ilk olarak Adıyaman'da başladıklarını söyledi.

Devlet ve millet olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Kardeşlerim, her ne sıkıntınız, probleminiz ya da çözüm önerisi olarak sunmak ve paylaşmak istediğiniz varsa bilin ki belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve bütün birimlerimiz sizlerin emrindedir. Biz varsak hiçbir vatandaşımız kendini kimsesiz, çaresiz ve yalnız hissetmeyecektir. AK Partimiz yerelden genele tüm birimleriyle alışveriş içinde çalışarak iyiliği çoğaltmaya, vatandaşın yardımına koşmaya daima hazırdır."

REKLAM

Sosyal Politikalar Birimi olarak Türkiye'de binlerce çocuğu sünnet ettireceklerini belirten Kaya, AK Parti olarak ilk günden bu yana her kesimden vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

Sünnet düğünlerinin dayanışma biçimi olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Sünnet törenlerimiz de bağlarımızı güçlendiren en müstesna birliktelik günlerimizdendir. Hem dini vecibemiz hem de yavrularımızın bir mürüvvetidir. Ayrıca bu sünnet merasimimizle sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Sünnet düğünleri de bir yönüyle dayanışma biçimidir. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak böyle anlamlı ve dayanışma yüklü bir programa ev sahipliği yapmaktan, böyle bir sevince ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada nasıl bir araya geldiysek evlatlarımızın mürüvvetini ve mutluluğunu görmek de bizlere nasip olsun. Sünnet olan evlatlarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."