AK Parti'de il başkanları ve milletvekilleri kampa girecek. AK Parti'nin her yıl düzenlediği kamplarda adres yine Kızılcahamam olacak. 22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

KAMPLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Kamplara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını Erdoğan yapacak.

GÜNCEL KONULARDA SUNUMLAR YAPILACAK

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve meclis grup çalışmaları masaya yatırılacak. Eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak. Milletvekilleri ve bakanlar güncel konularda görüş alışverişinde bulunacak.

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HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Terörsüz Türkiye, yeni anayasa konuları kurmaylar tarafından tartışılacak. İl başkanlarının terörsüz Türkiye sürecine dair sahadan gelen verileri parti yönetimiyle paylaşması bekleniyor. Sürece ilişkin atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları da ele alınacak başlıklar arasında olacak. Anayasa Komisyonu bayram sonrası çalışmalarını sürdürecek. Komisyonun bazı toplantılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.