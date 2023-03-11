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Brent petrol geriledi, gözler akaryakıt indiriminde! 11 Mart güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları ve motorin fiyatı, brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyirden etkileniyor. ABD ve AB'de ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri, brent petrol varil fiyatının 80 dolarak kadar gerilemesine neden oldu. Brent petroldaki sert düşüşün ardından Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarından indirim beklentisi oluştu. İşte, 11 Mart benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum...

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  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe uygulanan indirimin ardından motorin fiyatlarına zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen hareketlilik akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte, 11 Mart 2023 Cumartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ!

    Brent petrol fiyatı 10 Mart 2023 Cuma günü 80 dolara kadar geriledii. 

    Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikası yürüteceği ve ekonomik yavaşlamayla birlikte petrol talebinin azalacağı endişleri etkili oldu.
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Fakat henüz benzin ve motorin grubunda indirim ve zam haberi bulunmuyor.
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.

    24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI!

    Motorin fiyatlarına 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    AKARYAKIT FİYATLARI 2022 YILINI BÖYLE KAPATTI

    Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL ve motorin fiyatları ise 23.50 TL'den yılı kapattı.
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,43 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,53TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TL
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,48 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,59 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,85 TL

    Motorin fiyatı: 22,00 TL

    LPG fiyatı: 11,99 TL
  • İNDİRİM BEKLENTİSİ | Akaryakıt fiyatları ile 11 Mart 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt indirimi ve zammı var mı?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,81 TL

    Motorin fiyatı: 22,01 TL

    LPG fiyatı: 11,79 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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