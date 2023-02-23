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Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim yolda! 23 Şubat güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatları, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalarla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarını takip ediyor. Brent petroldaki düşüşle birlikte akaryakıt indirimi haberleri peş peşe geldi. Benzin fiyatlarına yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına da indirim bekleniyor. İşte, 23 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

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  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol varil fiyatındaki son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 24 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. İşte, 23 Şubat 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    BRENT PETROL DÜŞÜYOR

    21 Şubat Salı günü 84,30 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu.
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    DÜŞÜŞTE DOLARIN DEĞER KAZANMASI ETKİLİ!

    Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte, doların değer kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    BENZİNE İNDİRİM!

    22 Şubat gece yarasından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    MOTORİN İNDİRİMİ YOLDA!

    24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim bekleniyor.
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 ŞUBAT 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,39 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,17 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,56 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,24 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.92 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,76 TL

    Motorin fiyatı: 21,58 TL

    LPG fiyatı: 10,88 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına 2.indirim! 23 Şubat 2023 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim mi geldi?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,69 TL

    Motorin fiyatı: 21,63 TL

    LPG fiyatı: 10,59 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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