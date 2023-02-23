Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol varil fiyatındaki son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 24 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. İşte, 23 Şubat 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları...