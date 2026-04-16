Petrol, ABD ile İran’ın ateşkesi uzatabileceği ve enerji piyasalarını sarsan savaşı sona erdirmek için yeniden müzakerelere başlayabileceğine dair işaretlerle yatay seyretti. Brent petrol, varil başına 95 doların altında dengelendi.

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim olarak yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

