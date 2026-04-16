Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.252,38 %0,35
        DOLAR 44,7597 %0,04
        EURO 52,9111 %0,19
        GRAM ALTIN 6.942,21 %0,71
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,79 %1,90
        BITCOIN 75.082,00 %0,29
        GBP/TRY 60,8718 %0,30
        EUR/USD 1,1800 %0,01
        BRENT 94,65 %-0,29
        ÇEYREK ALTIN 11.350,48 %0,71
        Akaryakıt fiyatlarındaki oynak seyir devam ediyor! Motorine bu kez indirim geldi: İşte 16 Nisan güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

        Motorine indirim geldi

        Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere ortalama 4,01 TL indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol, ABD ile İran’ın ateşkesi uzatabileceği ve enerji piyasalarını sarsan savaşı sona erdirmek için yeniden müzakerelere başlayabileceğine dair işaretlerle yatay seyretti. Brent petrol, varil başına 95 doların altında dengelendi.

        Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim olarak yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
