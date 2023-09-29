Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı Kart komisyon oranları sebebiyle akaryakıt istasyonlarının kapanabileceğini belirten EPGİS "Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı" açıklamasında bulundu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kart komisyon oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok.

Toplam kar marjı brüt: % 8,6

Bayiye kalan brüt % 4,3

Ertesi gün Banka POS komisyon oranı : % 3

Bayiye kalan: % 1,3

Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı."