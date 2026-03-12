Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine 12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi. Eşel mobil sistemine geçiş yapılması sebebiyle indirim, pompa fiyatına benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…