Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorine indirim geldi. Benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim uygulandı. Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle bu indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL? İşte 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine 12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi. Eşel mobil sistemine geçiş yapılması sebebiyle indirim, pompa fiyatına benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
PETROL FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR
28 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor.
Öte yandan eşel mobil sistemiyle Türkiye’de fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor. 5 Mart’ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akaryakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 75’inin vergilerden karşılandığını duyurmuştu.
AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM
12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi.
Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.
12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 60.39 TL
Motorin litre fiyatı: 64.16 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 60.23 TL
Motorin litre fiyatı: 64.00 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 61.35 TL
Motorin litre fiyatı: 65.27 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 61.63 TL
Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.
Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.