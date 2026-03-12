Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 12 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorine indirim geldi. Benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim uygulandı. Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle bu indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL? İşte 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 08:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine 12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi. Eşel mobil sistemine geçiş yapılması sebebiyle indirim, pompa fiyatına benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        PETROL FİYATLARI DALGALI SEYREDİYOR

        28 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor.

        Öte yandan eşel mobil sistemiyle Türkiye’de fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor. 5 Mart’ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akaryakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 75’inin vergilerden karşılandığını duyurmuştu.

        3

        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

        12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi.

        Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.

        4

        12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt (litre) fiyatları şöyle:

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        5

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        8

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

        Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.

        Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!