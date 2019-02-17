Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta zammı önlemek için Eşel Mobil sisteminin yeniden devreye alınmasını önerdi. Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada petrol fiyatlarının dünyada artış trendine girdiğini belirtti. Aktaş, bu hafta pazartesi gününden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruşluk, motorinde ise 10 kuruşluk zammın önüne geçmek için Eşel Mobil sisteminin bir an önce devreye alınmasını önerdi.





EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, zam ihtiyacının Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanmasının enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacağını vurguladı.

'ZAM BASKISI VAR'



Türkiye'nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı piyasa olan Akdeniz piyasasındaki fiyat artışının zam baskısına neden olduğunu belirten EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, şu bilgiyi verdi: "Bu piyasadaki fiyat hareketleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. 11 Şubat'ta benzin fiyatları 525.25 Dolar/M3 iken 15 Şubat tarihinde 566 Dolar/M3'e yükselmiştir. Motorinde ise fiyat 594 Dolar/M3'ten 624 Dolar/M3'e çıkmıştır."



'DAĞITICILAR BAYİLERE YANSITIYOR'



Aktaş, fiyat artışının pano fiyatlarına yansıtılamamasından dolayı bazı dağıtıcılar tarafından son 3-4 gündür Türkiye'de istasyon bayilerine yansıtılmaya başladığını belirtti. Aktaş "Bazı dağıtıcılar ile bazı istasyonlar ürünü pahalıya almakta, ancak tavsiye edilen fiyatlardan satmaya devam etmektedir. Bu durum, zaten artan maliyetler altında boğulan istasyonları iyice zor duruma düşürmektedir" dedi.

'YENİ KARAR GEREKMİYOR'



Aktaş, akaryakıtta zamların ÖTV'den karşılanmasını öngören Eşel Mobil'le ilgili Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının son tarihi belirsiz olduğundan yeni bir karar gerekmeden bu sistemin yeniden uygulamaya alınabileceğini öngördü.

17 MAYIS'TA BAŞLADI, 8 OCAK'TA SONA ERDİ



Akaryakıtta, 17 Mayıs’ta başlayan, zam ihtiyacının ÖTV gelirlerinden karşılanıp, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını öngören eşel mobil uygulaması 8 Ocak'ta sona ermişti.