        Akbank'tan yeni nesil iş ortağı platformu

        Akbank, tüzel müşterilerinin üretici-bayi-alıcı ekosistemindeki tüm finansal ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital çatı altında yönetmesini sağlayan, yeni nesil iş ortağı platformu DijiOrtak'ı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu platform ile artık işletmeler limit yönetimi, fatura entegrasyonu, finansman ve ilişki ağı yönetimini tek ekranda yönetirken, yenilenen "Ödemen Güvende" çözümüyle ödeme ve tahsilat işlemlerini Akbank güvencesiyle gerçekleştiriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, "DijiOrtak'ı, bankacılığı ayrı bir hizmet olmaktan çıkarıp ticaretin doğal akışının içine yerleştiren bir platform olarak tasarladık" dedi

        Giriş: 07.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Akbank, üretici-bayi-alıcı ekosistemindeki finansal ve operasyonel süreçlerin tamamını tek bir dijital çatı altında yönetmeyi mümkün kılan yeni nesil iş ortağı platformu DijiOrtak’ı hayata geçirdi.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre platform; ilişki ağı yönetiminden ticaretin finansmanına, limit yönetiminden ödeme-tahsilat güvencesine kadar işletmelerin ihtiyaçlarını tek platformda karşılayabiliyor. DijiOrtak’a Akbank Web üzerinden hızlı ve kolay erişim sağlanırken, platform mayıs ayı itibarıyla Akbank Mobil üzerinden de kullanılabilecek.

        DijiOrtak’ın merkezinde, ‘Ödemen Güvende’ hizmeti yer alıyor. Yenilenen yapısıyla platform, ödeme ve tahsilat işlemlerini Akbank güvencesiyle sunarken alacakların farklı kişilere devredilmesine veya iskonto edilmesine de imkân tanıyarak değer zinciri içindeki ticari akışların hem daha güvenli hem de daha verimli yürütülmesini sağlıyor.

        DijiOrtak, aynı zamanda işletmelerin değer zinciri boyunca kurduğu ticari ilişkileri görünür ve yönetilebilir hâle getiriyor. Fatura entegrasyonu sayesinde borç-alacak dengesi anlık olarak takip edilebilirken, mevcut limitler tek noktadan görüntülenip ürünler arası limit aktarım talepleri hızlıca yönetilebiliyor. İlişki bazlı ve kişiselleştirilmiş teklifler sayesinde işletmeler, ilişki ağlarını daha stratejik bir biçimde kurguluyor, ticari fırsatları kaçırmadan değerlendiriyor.

        DBS, Tedarikçi Finansmanı, E-iskonto ve Çek gibi ticaretin finansmanı ürünleri de DijiOrtak çatısı altında entegre bir yapıda sunuluyor. İşletmeler, iş modeline ve ilişki ağına en uygun ödeme ve tahsilat çözümlerine doğrudan platform üzerinden ulaşabiliyor. DijiOrtak, veri odaklı bir yaklaşımla operasyonel süreçleri sadeleştirirken, değer zinciri boyunca finansal fırsatlar ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor.

        “BANKACILIĞI TİCARETİN DOĞAL AKIŞININ İÇİNE YERLEŞTİRDİK"

        DijiOrtak’ın Akbank’ın danışman bankacılık yaklaşımının somut bir yansıması olduğunu belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, “Bugün şirketler, işlerini daha verimli yönetebilecekleri ve büyütebilecekleri entegre dijital çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu bilinçle DijiOrtak’ı, bankacılığı ayrı bir hizmet olmaktan çıkarıp ticaretin doğal akışının içine yerleştiren bir platform olarak tasarladık. Bu platformun merkezine ise ödeme ve tahsilatlar dünyasına yenilikçi bir yaklaşım getiren ve işletmeler için ticareti kolay ve güvenilir kılan Ödemen Güvende hizmetimizi entegre ettik. Üretici-bayi-alıcı zincirinde şeffaflığı artıran, fırsatları görünür kılan ve karar alma süreçlerini hızlandıran bu yapı, Akbank’ın işletmelerin gelişim yolculuğunda çözüm ortağı olma hedefini yansıtıyor” dedi.

        Akbank, DijiOrtak ile işletmelere dijital, entegre ve sürdürülebilir bir iş ekosistemi yaratmalarında destek olmayı hedefliyor.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Galatasaray zorlu virajda!
        "12 yılı devirdik"
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
