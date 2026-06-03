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        Haberler Ekonomi Para Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

        Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

        Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. 10,5 yıl vadeli ihraca yatırımcılardan yoğun talep gelirken, emir defteri 1,2 milyar doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Akbank'tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

        Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında %8,25 faiz oranıyla sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihracın coğrafi dağılımı %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya şeklinde gerçekleşti. Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri, 1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, güçlü talep sayesinde fiyatlama başlangıç seviyesinde kıyasla 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesinde gerçekleşti.

        Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek (15 Mayıs’ta geri çağrılan) diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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