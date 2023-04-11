Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili vuran depremin ardından takip ediliyor. Fay hattı üzerinde bulunan il ve ilçelerdeki sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayınlanıyor. 11 Nisan Salı günü Akdeniz 4,2 büyüklüğündeki depremle sallanırken Malatya, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da artçı sarsıntılar yaşandı. İşte 11 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...