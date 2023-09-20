Akdeniz'de korkutan deprem! 20 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Akdeniz'de korkutan deprem! 20 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

1 Şurada Paylaş!









Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 20 Eylül Çarşamba günü Girit Adası Açıkları Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte 20 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...