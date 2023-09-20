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        Haberler Gündem Akdeniz'de korkutan deprem! 20 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz'de korkutan deprem! İşte 20 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinde Girit Adası Açıkları Akdeniz'de deprem oldu. İşte 20 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 07:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:59
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 20 Eylül Çarşamba günü Girit Adası Açıkları Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte 20 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi'nin dakika dakika paylaştığı son depremler verilerine göre, Girit Adası Açıkları Akdeniz'de saat 04:33'te 4.4 büyüklüğün bir deprem kaydedildi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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