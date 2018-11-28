Grupta 4 maçta 3 galibiyet alan Krasnodar, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Rus temsilcisinin bu karşılaşmayı kazanması durumunda Standard Liege-Sevilla maçının sonucuna göre tur atlamayı garantileme ihtimali var. Avrupa Ligi'nde 8 Kasım'da evinde oynadığı son maçta Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akigo, Krasnodar'a ilk karşılaşmada 1-0 yenildi. Mücadelenin kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi.
3 KULVARDA 8 MAÇA ÇIKACAK
Akhisarspor, devre arasına kadar kalan yaklaşık 1 ayda Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maç oynayacak. Sakatlıklar nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşayan Akigo, yarın Rusya'da Krasnodar'a konuk olduktan sonra düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Malatyaspor'dan sonra yine aynı hafta içinde son şampiyonu olduğu Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynayacak Akhisar, 9 Aralık Pazar günü zorlu maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık'taki Standard Liege sınavıyla Avrupa macerasını noktalayacak yeşil-siyahlılar, ligde 16 Aralık'ta Kayserispor ile gurbette karşılaşacak. 18-20 Aralık arasında Karagümrük'le evinde rövanşa çıkacak Akigo, devreyi 24 Aralık'ta Atiker Konyaspor'la oynayıp kapatacak.
NAKOULMA İDDİASI
Ara transfer dönemi için takviye arayışlarına şimdiden başlayan Akhisarspor'un Burkina Fasolu golcü Prejuce Nakoulma ile ilgilendiği iddia edildi. Ülkemizde daha önce Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giyen 31 yaşındaki golcünün, hücum hattında kadro dışı kalan Seleznyov'la yollarını ayırmaya hazırlanan Akigo'ya menajerler tarafından önerildiği öğrenildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.