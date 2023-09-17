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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz olay: Bir adam vapurda başka bir yolcunun saçını yaktı - Son dakika haberler

        Vapurda akılalmaz olay: Ön koltukta oturan yolcunun saçlarını böyle ateşe verdi

        İstanbul'da vapurda bilinmeyen bir sebeple bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:09
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        Vapurda akılalmaz olay! Yolcunun saçlarını ateşe verdi
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        Olay, gündüz vakitlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

        İddiaya göre aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu ayağa kalkarak, ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

        Saçlarının yandığını gören genç yolcu saçlarını elleriyle söndürüp saçını ateşe veren yolcuya yumruklarla saldırdı.

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        İki yolcu arasındaki yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurun içindeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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