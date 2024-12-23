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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akın Tekstil kapandı mı? Şirkettten yeni açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Akın Tekstil kapandı mı? Şirkettten yeni açıklama

        Akın Tekstil 152 personelin işten çıkarılmasının ardından, bazı basın yayın organlarında, şirketin iflas ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:42
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        Akın Tekstil kapandı mı? Şirkettten yeni açıklama
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        Akın Tekstil geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Lüleburgaz'da bulunan fabrikada, konfeksiyon bölümünün kapatıldığı ve buradaki 152 çalışanın işine son verildiği ifade edilmişti.

        Bu haberin ardından bazı basın yayın organlarında şirketin kapandığı, iflas ettiği yönünde haberler çıkması üzerine, Akın Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        BloombergHT'de yer alan habere göre şirket, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan fabrikada sadece konfeksiyon üretim faaliyetlerinin durduğunu ve boyahane ile dokuma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

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