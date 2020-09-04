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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Eylül ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. " denildi.

Pandemi nedeniyle ciro düşüşü yaşayan perakende markaları normalleşmenin başladığı ve AVM'lerin yeniden açıldığı Haziran ayından bu yana AVM yatırımcılarından kira indirimi talep ediyor. Birçok AVM kiracılarına birkaç aylık kira desteği sağlamış olsa da, perakendeciler kira desteklerinin en azından yıl sonuna kadar devamını talep ediyor.