AKM'de sömestr coşkusu

MUSTAFA

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu edinen dört filmlik bir serinin ilk filmi olan Mustafa, AKM’de seyirciyle buluşuyor. İlk filmde ulu Önder’in çocukluk dönemi, ikinci filmde gençlik dönemi, üçüncü filmde yetişkinlik dönemi, dördüncü filmde ise yaşının ilerlediği hayatının son dönemleri ele alınıyor. Mustafa’nın çocukluğu, zamanla zihnine yerleşen asker olma hayali ve bu hayale ulaşma serüveni günümüzde yaşayan 8 yaşındaki Kemal’e ilham olur. Mustafa’nın hikayesi Kemal’in 85 yaşındaki dedesi Arif’in dilinden anlatılıyor.

Mustafa; 20 Ocak Pazartesi Saat: 14:00, 16.30, 18.30, 21 Ocak Salı Saat: 14:00, 16.30, 18.30, 22 Ocak Çarşamba Saat: 14:00, 16.30, 18.30 ve 23 Ocak Perşembe Saat: 14:00, 16.30, 18.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

BÜYÜLÜ AĞAÇ

Çocuk tiyatrosu olan Büyülü Ağaç’ta; Hacivat sahneye çıkarak Karagöz’ü davet eder; uşağının ne kadar problemli olduğunu, onunla anlaşamadığını ve onu adam etmesini ister. Uşak gelir, anlaşamazlar ve Karagöz’le aralarında çıkan arbede sonucu söylediği büyülü sözler üzerine sahnede bir ağaç belirir. Karagöz tekrar sahneye geldiğinde ağacın üstüne düşer ve birden ağacın dallarını kesip bütün kış ısınmayı düşünürken, ağacın gölgesinden bir yılan karşısına dikilir. Yılanı alt etmeyi başaran Karagöz, ağacı yerinden sökmeye çalışırken bir cin Karagözü alır ve gider. Karagöz sahneye eşek olarak geri gelir. Hacivat’tan yardım istemesi üzerine yapılan yanlış büyüler sonucunda Hacivat da keçiye dönüşür.

Büyülü Ağaç; 20 Ocak Pazartesi Saat: 11.00, 13:00, 21 Ocak Salı Saat: 11.00, 13.00 ve 22 Ocak Çarşamba Saat: 11.00, 13.00’da AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de.

GITGITGIDAK BİR KÜMES MÜZİKALİ

Tavuklar, horozlar ve civcivlerle dolu bir kasaba… Yumurtalar çatlar, nice yavrular dünyaya gözlerini açar bu kasabada. Günleri müzik, dans ve tiyatro ile geçer.

Gıtgıtgıdak Bir Kümes Müzikali; 20 Ocak Pazartesi Saat: 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda.

KIŞ YOLCULUĞU

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in şan ve piyano için bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi ‘Winterreise’ (Kış Yolculuğu), İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun (MDT İstanbul) yorumuyla sahneye taşınıyor. Şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğun anlatıldığı eserde; Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü koreograf olarak yer alıyor. Eserin librettosu ve yönetimi Mert Öztekin’e ait. Kış Yolculuğu/Winterreise-İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu; 21 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM TUTAR MISIN ELİMİ Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Tutar Mısın Elimi" dans gösterisi, AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya’nın üstlendiği oyun; Hacivat ve Karagöz’ün Anadolu’ya uzanan yolculuğunda yaşanan olaylar sonrasında, birlik ve beraberlikle bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğine dikkat çekiliyor. Tutar Mısın Elimi-Devlet Halk Dansları Topluluğu; 22 Ocak Saat 14.00 ile 17.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. LA TRAVIATA La Traviata hem müziği hem de hikâyesinin derin trajedisi ve karakterlerinin unutulmazlığıyla, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2024-2025 sezonunda sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşımaktadır. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne serilmektedir. La Traviata, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynasıdır. Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 23 Ocak 20.00 Prömiyer ve 25 Ocak 16.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM AĞUSTOS PARKI (FİLOZOF ÇOCUKLAR İÇİN HİKAYELER PROJESİ) Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi kapsamında kaleme alınan Ağustos Parkı Oyunu, okul öncesi çocuklarla birlikte “Ağustos Böceği” ve “Karınca Masalı”nı interaktif olarak yeniden düşünmeye davet ediyor. Ağustos Parkı (Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi); 23 Ocak Perşembe Saat: 11.00, 13.00, 24 Ocak Cuma Saat: 11.00, 13.00, 25 Ocak Cumartesi Saat: 11.00, 13.00 ve 26 Ocak Pazar Saat: 11.00, 13.00’te AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de. LEMİ ABİ VE ZUZİ SHOW Lemi Filozof'un atıkların geri dönüşümü, doğa-çevre farkındalığı, uzay ve gezegenler içinde Dünya'mızın geleceği, sağlıklı beslenme gibi temaları öne çıkaran yeni şarkıları sahne şovuyla renklenirken bir yandan uzaylı arkadaşı Zuzi de ona katılıyor. Birlikte geri dönüşüm malzemelerinden her çocuğun evde kolayca yapabileceği bir proje tasarlıyor; eğlenceli şarkılarla eğleniyor ve öğreniyorlar. Lemi Abi ve Zuzi Show; 23 Ocak Perşembe Saat: 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri serisinde yine çok özel bir konser sanatseverlerle buluşacak. Şef Lionel Bringuier yönetiminde gerçekleşecek konserde Daniel Lozakovich kemanda devleşirken solistliği de üstleniyor. Programda; D.Shostakovich, Keman Konçertosu No:1 La Minor Op.77 ve J. Brahms, Senfoni No:1 Do Minor, Op.68 icra edilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 24 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu hikâyesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni atanan John Keating, önlerine yeni bakış açıları sunarak, şiir dünyasına girmelerini, günü en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve Walt Whitman'ın dediği gibi hayata "kendi dizeleri ile katılabilmeleri" için farkındalıklarını artırmaya çalışmaktadır.

N.H. Kleinbaum'un roman olarak yazdığı bu eser, Gökçe Biçer tarafından tiyatro oyunu haline getirildi. Bu eserde Hakan Altıner Edebiyat Öğretmeni John Keating karakterini canlandırıyor. Diğer rolleri ise; Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Berkay Şengil, Metin Hasgül, Barış Özkoçak, Berkay Şanveren, Enes Daniş, Onur Yaldız, Cem Bayurgil, Can Özoğul, Yaman Sivri, İrem Uğural, Furkan Kapsız, Arzu Özmen ve Gülseren Kepenekoğlu paylaşıyor. Oyunun yönetmeni Hakan Altıner, Dekor ve Kostüm Tasarımı ise Tülin Pural’a ait. Ölü Ozanlar Derneği; 24 Ocak 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. SAZDAN SÖZE İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun kuruluş amaçlarından olan saz ve ses musikisinden örneklerin verileceği konserde, misafir olarak katılacak klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun ses sanatçısı Güzin Değişmez ve topluluk saz sanatçıları, saz ve ses musikisinden seçme bir repertuar ile seyirci ile buluşacak. Konserin sanat yönetmenliğini ise Ferruh Yarkın üstleniyor. Sazdan Söze-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 25 Ocak 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. KIVILCIM DANS GÖSTERİSİ Anadolu Ateşi, dansın anayurdundan çıkıp tüm dünyayı gezdi. Dünyanın en başarılı müzikallerinin ve efsanevi dans topluluklarının gösteriler yaptığı tiyatrolarda dans etti. Şimdi bu deneyimleri çocuklarla paylaşıyor. Anadolu Ateşi stüdyolarında dünya sahnelerinde deneyim kazanmış uzman hoca kadrosu dansın temel disiplinlerini ve Anadolu Ateşi repertuarını öğretiyor çocuklara. Çocukların gözlerinde Anadolu Ateşi’nin kıvılcımları çıkıyor. Bu kıvılcımlar daha büyük ateşlerin müjdecisi oluyor. Sanatla yoğrulacak bir yaşam tarzının da habercisi… Kıvılcım Dans Gösterisi-Anadolu Ateşi; 25 Ocak 17.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-AŞKIN DRAMATİK HALLERİ Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. Aşk…Duyguların en yücesi. Sayısız resme, dansa, şiire, romana, müziğe, filme, tiyatro eserine ve heykele konu olmuş yüce bir duygudur. Bu sanat dallarında hem kavuşan ve mutlu olan sevgililer vardır hem de kavuşamayan sevgililer.

Bas’ta Tuncay Kurtoğlu ve Piyano’da Melahat İsmayilova’nın yer aldığı konserde Soprano Mine Kurtoğlu; Operalardaki aşk sahnelerinden seçilmiş, aşkın dramatik ve hüzünlü tarafını yansıtan, asla kavuşamayan aşıkları veya tek taraflı aşkları konu alan eserlerden ya da aşk için bestelenmiş parçalardan bölümler seslendirecek. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Aşkın Dramatik Halleri; 25 Ocak 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. REKLAM AHTAMAR EFSANESİ Besteci ve müzisyen Majak Toşikyan’ın, şair Hovhannes Tumanyan’ın 1891 yılında kaleme aldığı “Ahtamar” şiirinden esinlenerek, konseptini ve müziklerini hazırladığı “Ahtamar Efsanesi” müzikli dans gösterisi, bu sene 45. kuruluş yılını kutlayan Maral Müzik ve Dans Topluluğu tarafından sahneleniyor. “Ahtamar Efsanesi” 70 dansçı, 3 solist ve sahne arkası ekibiyle birlikte 125 kişilik kadrosuyla sizleri bu toprakların aşina olduğu hikayelerden birini izlemeye davet ediyor. Gösterinin genel sanat yönetmenliğini ise Garbis Çapkan üstleniyor. Ahtamar Efsanesi-Maral Müzik ve Dans Topluluğu; 26 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. BAY MAJÖR'ÜN MÜZİK YOLCULUĞU 2006 yılından bu yana Doğan Çocuk tarafından yayınlanmakta olan “Bay Majör’le Klasik Müzik Masalları” sesli kitap serisinin yazarı Neşe Oğuzsoy, kitap serisindeki baş karakter “Müzik Araştırmacısı Bay Majör” ile buluşuyor. Bu interaktif, müzikli "aile oyunu”nda izleyiciler; Mozart'ın eserlerini canlı olarak dinleme şansı bularak; Mozart'ın eserlerine sözler, hareketler ve beden perküsyonu ile eşlik ediyor. Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu; 26 Ocak Pazar Saat: 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor.