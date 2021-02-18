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Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Akrep'in 11. yeni bölümü sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

AKREP DİZİSİ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna’nın ölümüyle ilgili annesi Perihan’a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmiyor.

Görüntülerin polise ulaşmasıyla Aras gözaltına alınırken; Ferda taktik değiştirip Berna’nın öldüğü gece Sapanca’da olduğunu annesine ve polise itiraf eder. Fikret’le kendisini basan Berna’nın ölümüne Fikret’in sebep olduğunu söyleyen Ferda, Aras’ın ise Fikret’in baskısı ile cesedi ortadan kaldırdığını açıklayarak, yine hedef şaşırtırır!

Aras gerçekleri anlatmasına rağmen kimseyi kendisine inandıramaz. Perihan da kızının anlattıklarına inanmamıştır. Ferda’ya karşı bir delil bulabilmek için harekete geçer.

Berna’nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ailedeki herkesin üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır. Duru, Aras’ın annesinin ölümündeki payını öğrenince ona karşı hissettiği hayal kırıklığı daha da büyür. İpek’e evlenme teklif eden Şahin de şimdi ne yapacağını bilemez.

Perihan, Ferda’ya karşı aradığı ipucunu elde ederken, Ferda’nın yalanlarını ortaya çıkaracak kişi ise hiç tahmin etmediği biri olacaktır.

AKREP DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.