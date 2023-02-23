İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin üzerinden 18 gün geçti. Depremde binlerce bina yıkılırken, on binlerce kişi hayatını kaybetti. 11 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzede ailelerin deprem bölgesinden diğer illere geçişleri devam ediyor. Depremzede ailelerin geldiği illerde yükselen kira fiyatları ise vatandaşlara sitem ettirdi.



Antalya’ya gelen depremzede sayısının 150 bin civarında olduğunu belirten Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Bunların yüzde 70,’i otellerde ve yurtlarda kalıyor. Geri kalanlar ise biz esnaf olarak bulduğumuz evlere komisyon almadan yerleştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. İlk günlerde çok fazla talep aldık, bu günlerde azaldı. Ev bulunması konusunda yardımcı oluyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Antalya çok fazla göç aldı. Antalya’da kiraların bu kadar yüksek olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi yabancı emlakçılardır. Bununla ilgili biz çok kez Ankara’ya gittik. Bu fiyat artışının önüne geçilmesini istedik. 6 bin üyem vergisini verirken bu adamlar vergisi olmadan iş yapıyor” sözlerine yer verdi.

'CİMER'E ŞİKAYET EDEBİLİRLER'

Kira fiyatlarının yükselmemesi için sürekli denetimlerin yapılması gerektiğini belirten Çağlar, “Vatandaşlarımız fiyat artışlarını bize ve CİMER’e şikayet edebilirler. El vicdan diyorum! 5 liralık yere 15 lira demek, Allah göstermesin bugün sende yarın bizde diyorum. Biz çocuk evlendireceğiz, ev bulamıyoruz. Bu durumun yaşanmasına neden olan öncelikle korsan emlakçılar sonra da ilan portföyleridir. Bu portföylerin denetlenmesi lazım. Nasıl denetlenmesi lazım? Ben 8 katlı bir binada oturuyorum. Karşımda oturan kişiyi tanımıyorum, fakat o evin kaça kiraya verildiğini görüyorum. Karşıdaki adam 15 liraya oturduğu zaman benim de ev sahibim arayarak seninki de 15 TL olacak diyor. Bu ilan portföylerinin denetlenmesi lazım. Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş. Cumhurbaşkanı faiz indireceğim diyor, 100 liralık ev 150 lira oluyor. Hayırdır ya! Ne oldu akşamdan sabaha kadar?” sözlerine yer verdi.

Antalya’da 15 bin korsan emlakçı olduğunu belirten Çağlar, “Bunlara ceza yazılması lazım, ben odama kayıtlı olmadığı için bir şey yapamıyorum. Bizim üyelerimiz depremzedelerden komisyon almadan evleri kiraya verdi. Biz bunları yaparken korsan emlakçılardan tepki aldım” dedi.

Yükselen kiralar karşısında oda olarak aldıkları önleme de değinen Çağlar, “Biz kendi üyelerimizi iletişim yolları ile uyardık. Çok yüksek fiyatlara evini kiraya veren ev sahiplerinin işlerinin yapılmaması ve onlarla çalışılmaması yönünde görüş bildirdik” açıklamasını yaptı.