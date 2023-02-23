"Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

"Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş"

Antalya’da yükselen kira fiyatlarına sitem ederek bir dizi önlem aldıklarını belirten Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, “El vicdan diyorum 5 liralık yere 15 lira demek. Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş. Hayırdır ya, ne oldu akşamdan sabaha kadar? Çok yüksek fiyatlara evini kiraya veren ev sahiplerinin işlerinin yapılmaması ve onlarla çalışılmaması yönünde üyelerimize görüş bildirdik” dedi

İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin üzerinden 18 gün geçti. Depremde binlerce bina yıkılırken, on binlerce kişi hayatını kaybetti. 11 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzede ailelerin deprem bölgesinden diğer illere geçişleri devam ediyor. Depremzede ailelerin geldiği illerde yükselen kira fiyatları ise vatandaşlara sitem ettirdi.


Antalya’ya gelen depremzede sayısının 150 bin civarında olduğunu belirten Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Bunların yüzde 70,’i otellerde ve yurtlarda kalıyor. Geri kalanlar ise biz esnaf olarak bulduğumuz evlere komisyon almadan yerleştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. İlk günlerde çok fazla talep aldık, bu günlerde azaldı. Ev bulunması konusunda yardımcı oluyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Antalya çok fazla göç aldı. Antalya’da kiraların bu kadar yüksek olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi yabancı emlakçılardır. Bununla ilgili biz çok kez Ankara’ya gittik. Bu fiyat artışının önüne geçilmesini istedik. 6 bin üyem vergisini verirken bu adamlar vergisi olmadan iş yapıyor” sözlerine yer verdi.

'CİMER'E ŞİKAYET EDEBİLİRLER'

Kira fiyatlarının yükselmemesi için sürekli denetimlerin yapılması gerektiğini belirten Çağlar, “Vatandaşlarımız fiyat artışlarını bize ve CİMER’e şikayet edebilirler. El vicdan diyorum! 5 liralık yere 15 lira demek, Allah göstermesin bugün sende yarın bizde diyorum. Biz çocuk evlendireceğiz, ev bulamıyoruz. Bu durumun yaşanmasına neden olan öncelikle korsan emlakçılar sonra da ilan portföyleridir. Bu portföylerin denetlenmesi lazım. Nasıl denetlenmesi lazım? Ben 8 katlı bir binada oturuyorum. Karşımda oturan kişiyi tanımıyorum, fakat o evin kaça kiraya verildiğini görüyorum. Karşıdaki adam 15 liraya oturduğu zaman benim de ev sahibim arayarak seninki de 15 TL olacak diyor. Bu ilan portföylerinin denetlenmesi lazım. Akşam yatıyorsun, sabaha fiyat değişmiş. Cumhurbaşkanı faiz indireceğim diyor, 100 liralık ev 150 lira oluyor. Hayırdır ya! Ne oldu akşamdan sabaha kadar?” sözlerine yer verdi.

Antalya’da 15 bin korsan emlakçı olduğunu belirten Çağlar, “Bunlara ceza yazılması lazım, ben odama kayıtlı olmadığı için bir şey yapamıyorum. Bizim üyelerimiz depremzedelerden komisyon almadan evleri kiraya verdi. Biz bunları yaparken korsan emlakçılardan tepki aldım” dedi.

Yükselen kiralar karşısında oda olarak aldıkları önleme de değinen Çağlar, “Biz kendi üyelerimizi iletişim yolları ile uyardık. Çok yüksek fiyatlara evini kiraya veren ev sahiplerinin işlerinin yapılmaması ve onlarla çalışılmaması yönünde görüş bildirdik” açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat üretimi için kapasite yeterli mi?
EMLAK İnşaat üretimi için kapasite yeterli mi?
Konteyner ve prefabrik yapıda yüzde 1'lik KDV uygulamasının kapsamı genişletildi
EMLAK Yüzde 1 KDV'nin kapsamı genişletildi
TOKİ Başkanı Bulut: Yeni konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
EMLAK 'Yeni konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa ...
Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz edilebilecek
EMLAK Hasar tespit sonuçlarına 1 ay içinde itiraz ...
Kadıköy'de kiralık evler dudak uçuklatıyor
EMLAK Kadıköy'de kiralar dudak uçuklatıyor
İngiltere'de konut fiyatları şubatta arttı
EMLAK İngiltere'deki konutlar sınırlı pahalandı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü
EMLAK Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü
Bakan Murat Kurum: Gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz
EMLAK "Gerekirse kat sayılarını düşüreceğiz"
Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satıldı
EMLAK Konut satış rakamları açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve
EMLAK İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.