Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor

        Aksaray'da bir çiftçi her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde besi çiftliği bulunan Veli İnce, süt makinesinin çalıştığını duyunca hemen yanına gelen kirpiye her gün süt veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde yaşayan İnce, her gün sabah saatlerinde süt sağımı için ahıra girdiğinde, süt makinesinin sesiyle ortaya çıkan bir kirpinin kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Bir tabağın içine biraz süt koyan İnce, o günden sonra kirpiyi beslemeye başladı.

        İnce, ilk günlerde kirpinin ne istediğini anlamadığını söyledi.

        Ne yiyip ne içtiğini bilmediği kirpiyi önce hayvanlara verdiği arpanın ezmesiyle beslemeye çalıştığını anlatan İnce, "Yemi beğenmedi. Daha sonra kedilere verdiğim sütten bir miktar kirpiye uzattım. Sütü iştahla içmeye başladı" dedi.

        Bu durumun çok hoşuna gittiğini aktaran İnce, o günden sonra kirpiyle aralarında bir dostluğun oluştuğunu dile getirdi.

        #resim#1316468#

        SÜT MAKİNESİNİN SESİNİ DUYMASI YETER

        İnce, ilk gününün ardından kirpinin yaklaşık iki haftadır her gün aynı saatte ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Süt makinesinin çalıştığını duyar duymaz kirpi yanımda beliriveriyor. Bu durum artık günlük bir rutine dönüştü. Süt makinesinin sesini duyduktan sonra, 'Sanki benim karnım acıktı, sütümü ver' der gibi geliyor. Sütünü iştahla içip, buradan ayrılıyor. Süt makinesi çalıştıktan sonra gözümüz artık onu da arar oldu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kirpi
        #Aksaray
        #kirpiyi elle besleyen çiftçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı