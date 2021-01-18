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AKUT Vakfı'ndan açıklama

Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran manken Itır Esen, “Tehlikenin farkında mısın?” sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı. Enkaz üzerinde poz veren Esen büyük tepki görmüştü. Projede adı geçen AKUT Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf, "Sadece 'enkaza yaklaşma' konusundaki güvenlik sürecini, gönüllü olarak yürütmeyi kabul ettik" dedi

AKUT Vakfı'ndan açıklama - Magazin haberleri

Manken Itır Esen, depreme farkındalık yaratmak amacıyla yıkık bir bina üzerinde poz verdi. Esen'in görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü manken, kısa bir süre sonra paylaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından sildi. Yaşananlardan sonra sosyal sorumluluk projesinde adı geçen AKUT Vakfı da bir açıklama yaptı.

AKUT Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fashion TV’nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, “Sesimi Duyan Var Mı?” adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı’nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için Vakfımızdan destek istemişlerdir.

Afetlere hazır olma ve deprem farkındalığını geliştirme konularında çalışmalar yürüten AKUT Vakfı, projeyi değerlendirerek, zaten her detayı planlanmış çalışmanın sadece “enkaza yaklaşma” konusundaki güvenlik sürecini, gönüllü olarak yürütmeyi kabul etmiştir. Vakfımızın bu çalışma kapsamında, yaklaşık 40 kişilik çekim ekibinin güvenliği için tavsiyelerde bulunmaktan öte hiçbir dahli olmamıştır. Ayrıca çekimlerin yapıldığı bina yıkıntısı deprem sonucu yıkılmış gerçek bir enkaz değil, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilmiş bir binadır.

Bilindiği gibi, neredeyse tamamı aktif fay hatlarının etki alanında olan ülkemizde, “deprem” hepimizin öncelikli meselesidir ve her sektör, her birey konuya ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir. Projenin sahipleri çalışmalarını bu temada gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Vakfımızın “bina yıkıntısında çekim yapma” noktasında herhangi bir yönlendirmesi olmamıştır, zira yukarıda da değindiğimiz gibi, proje zaten bu şekilde yapılmak üzere netleştirildikten sonra Vakfımızla iletişime geçilmiştir.

Projenin tepki çeken iletişim kazası ve kamera arkası görüntülerle, eksik ve yanlış bilgilerle değerlendirmesinin, projenin ve projeye verdiğimiz iyi niyetli desteğin önüne geçmesinden üzüntü duymaktayız.

Yaşamını arama-kurtarma çalışmalarına vakfetmiş değerli Başkanımız Ali Nasuh Mahruki’nin de AKUT Vakfı’nın da ülkemizin en önemli sorunu olan “deprem” meselesine dair, yapılacak tüm iyi niyetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğinin altını tekrar çizer; sağlık dolu, afetsiz bir yıl dileriz.

Saygılarımızla,

AKUT Vakfı Kurumsal İletişim

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