Akyazı'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 01:07
Sakarya Akyazı'ya bağlı Karaçalılık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada G.D'nin (34), minibüsteki S.D. (32) ve O.D'yi (30)'yi tabancayla ateş ederek yaralamasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D. (34), olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
