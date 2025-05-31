Al Duhail, Hakim Ziyech'le yollarını ayırdı!
Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan transfer ettiği Hakim Ziyech'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 31.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:39
Galatasaray'ın kış transfer döneminde sözleşmesi feshetmesinin ardından Al-Duhail'e imza atan Hakim Ziyech'in Katar kariyeri sadece 4 ay sürdü.
Katar temsilcisi, Faslı yıldızla yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında Hakim Ziyech'e teşekkür edildi.
Ziyech, Al Duhail'de tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
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