Al Shabab: 2 - Al Fayha: 1 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi. Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Al Shabab oldu.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.