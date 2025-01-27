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        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 2 - Al Fayha: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 2 - Al Fayha: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, evinde Al Fayha'yı 2-1 mağlup etti. 90+6'da Hamdallah'ın penaltıdan attığı golle kazanan Fatih Terim'in öğrencileri, puanını 29'a yükseltti. Al Fayha ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 20:30 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:30
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        Terim'li Al Shabab, 90+6'da güldü!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi. Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Al Shabab oldu.

        Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

        Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

        Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

        Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.

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