Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 2 - Al Riyadh: 1 | MAÇ SONUCU - Fatih Terim'li Al Shabab 90+7'de kazandı - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 2 - Al Riyadh: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan'da teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, ligin 15. haftasında Al Riyadh karşısında 1-0 geriden gelerek galibiyete uzandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terim'li Al Shabab, 90+7'de güldü!
        ABONE OL

        Suudi Arabistan Pro Lig’inin 15. haftasında Al Shabab, Al Riyadh'ı konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Son düdüğün ardından Al Shabab, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Fatih Terim böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

        Al Shabab, ligde bir sonraki hafta 22 Ocak Çarşamba günü Al Ittihad'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        İstanbul'da 23 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…