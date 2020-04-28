Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Son 17 yılda özellikle “duble yol” olarak bilinen yol yatırımlarına ağırlık veren Karayolları, finansman konusunda zaman zaman zorlanıyor. Ancak, bu sorun ek ödeneklerle çözüme kavuşturuluyor. Böylece, yatırımların hız kesmesinin önüne geçiliyor.

EK ÖDENEK HAMLESİ

Karayoları Genel Müdürlüğü’nün, müteahhitlere 11-12 milyar TL dolayında borcu bulunuyor. Bunun, 7-8 milyar TL’lik bölümü 2019 yılından kaldı. Bu yıl yapılan yol çalışmalarından da 3-4 milyar TL borcu söz konusu.

Karayolları, bu borcu kapatmak için girişimlerini sürdürüyor. İlk hamle yapıldı ve kısa süre önce ilgili birimler nezdinde ek ödenek konusu gündeme getirildi. Bu tutarda ek ödenek talebinin, “olumlu” yanıt almadığı belirtiliyor.

Daha düşük tutarda yeni bir talepte bulunulması yönünde çalışma yapılırken, bu kapsamda öncelikle 2019 yılından kalma borçların kapatılması hedefleniyor.

Kaynaklar, yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Koronavirüse karşı şantiyelerde gereken önlemler alındı. Yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Borçlar konusunda da girişimler sürüyor. Şantiyelerin, bu süreçten etkilenmediğini söyleyebiliriz” dedi.